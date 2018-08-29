HABER

TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov'la görüştü - Yıldırım: - "Azerbaycan'la ilişkilerimiz her konuda mükemmel düzeyde seyrediyor. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel konularda tam bir görüş birliğine sahibiz. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür"

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Başbakan Nevruz Memmedov'la görüştü.

Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşmede konuşan Yıldırım, iki ülke arasındaki geleneğe göre göreve yeni gelen cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve mümkün mertebe tüm bakanların ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendisinin de bu geleneğe uygun olarak ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını belirten Yıldırım, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri müstesna nitelikte ilişkilerdir. Bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştirmek için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

Nevruz Memmedov da Yıldırım'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Memmedov, her alanda çok iyi düzeyde olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandıklarını vurguladı.

- Yıldırım, TÜRKPA'yı ziyaret etti

Yıldırım, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la TÜRKPA Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'dan bilgi alan Yıldırım, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.

Azerbaycan ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Asadov ve Başbakan Memmedov'la görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Azerbaycan'la ilişkilerimiz her konuda mükemmel düzeyde seyrediyor. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel konularda tam bir görüş birliğine sahibiz. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Ticaretimiz, karşılıklı yatırımlarımız gelişiyor. Stratejik projeler bir bir hayata geçiyor. Yakın zamanda da Star Rafinerisi'nin yeni bölümleri açılacak." şeklinde konuştu.

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Foseptiğe düşen inek kurtarıldıFoseptiğe düşen inek kurtarıldı
Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklıVan'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan binali yıldırım Nevruz Memmedov

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.