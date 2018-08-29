TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Başbakan Nevruz Memmedov'la görüştü.

Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşmede konuşan Yıldırım, iki ülke arasındaki geleneğe göre göreve yeni gelen cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve mümkün mertebe tüm bakanların ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendisinin de bu geleneğe uygun olarak ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını belirten Yıldırım, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri müstesna nitelikte ilişkilerdir. Bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştirmek için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

Nevruz Memmedov da Yıldırım'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Memmedov, her alanda çok iyi düzeyde olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandıklarını vurguladı.

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