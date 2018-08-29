TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Başbakan Nevruz Memmedov'la görüştü.
Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşmede konuşan Yıldırım, iki ülke arasındaki geleneğe göre göreve yeni gelen cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve mümkün mertebe tüm bakanların ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyledi.
Kendisinin de bu geleneğe uygun olarak ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını belirten Yıldırım, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri müstesna nitelikte ilişkilerdir. Bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştirmek için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.
Nevruz Memmedov da Yıldırım'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
Memmedov, her alanda çok iyi düzeyde olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandıklarını vurguladı.
- Yıldırım, TÜRKPA'yı ziyaret etti
Yıldırım, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la TÜRKPA Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti.
TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'dan bilgi alan Yıldırım, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.
Azerbaycan ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Asadov ve Başbakan Memmedov'la görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Azerbaycan'la ilişkilerimiz her konuda mükemmel düzeyde seyrediyor. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel konularda tam bir görüş birliğine sahibiz. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Ticaretimiz, karşılıklı yatırımlarımız gelişiyor. Stratejik projeler bir bir hayata geçiyor. Yakın zamanda da Star Rafinerisi'nin yeni bölümleri açılacak." şeklinde konuştu.
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