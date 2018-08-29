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TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'dan ayrıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile yerel saatle 18.50'de Azerbaycan'dan ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Yıldırım'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmiş, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüşmüş, şehitlikleri ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan binali yıldırım Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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