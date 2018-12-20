TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BANA RAĞMEN BURADA PROJE YAPAMAZSINIZ DİYEN BİR TÜRKİYE VAR

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Önceleri Türkiye büyükler konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için bir şeyler söyleyen, suya sabuna karışmayan bir ülkeydi. Ama bugün bölgesinde ben varım diyen, bana rağmen burada proje yapamazsınız diyen bir Türkiye var."

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Yenibosna'da bulunan bir otelde düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" ödül törenine katıldı. Ödül töreni Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye ve birçok ülkenden siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.

"TÜRKİYE DÜNYA'NIN SAYILI İTİBARLI DEVLETLERİNDEN BİRİDİR"

Binali Yıldırım törendeki konuşmasında, "Tevafuk bugün benim doğum günüm. Yeni senenin ülkemiz ve milletimiz için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini cenab-ı mevladan niyaz ediyorum. Bugün burada siyaset sanat iş dünyası, ticaret, ekonomi, medya ve diplomasi gibi birçok alanda takdire değer çalışmalara imza atan kardeşlerimiz var. Türkiye Dünya'nın sayılı itibarlı devletlerinden biridir. İtibarımızın hangi düzeyde olduğunu anlamak için Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığımız zaman Türkiye'nin hangi düzeyde olduğu açık şekilde görünüyor" dedi.