TBMM Başkanı Yıldırım, bayram namazını Süleymaniye Camisi'inde kıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesine ilişkin, "Ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz." dedi.

Yıldırım, Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde milletle beraber sabah ve bayram namazını kıldıklarını belirterek, kurban keseceklerin de süratle camiden ayrıldığını söyledi.

Yıldırım, milletin bayramını tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Bu bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, sevginin, dostluğun, neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim ve dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, bütün kolluk kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun, muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afet ve felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin."