TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus Başbakanı Rumas ile görüştü

MİNSK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Başbakanı Sergey Rumas ile bir araya geldi.
Yıldırım, Belarus temasları kapsamında, Rumas ile Belarus Bakanlar Kurulu binasında görüştü. Görüşmeye, Yıldırım'ın beraberindeki Türk milletvekilleri de katıldı.
Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin Türkiye ile Belarus'un ilişkilerinin güçlenmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağına ve 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minsk ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir dönemin başladığına işaret etti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ile iki ülke ilişkilerinin çok daha önemli bir aşamaya gireceğine dikkati çeken Yıldırım, Karma Ekonomik Konseyi toplantılarının bu ziyaretin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ön çalışma olduğunu kaydetti.
Belarus Başbakanı Sergey Rumas da Türkiye ile Belarus arasında yapılan anlaşmaların sadece politik değil, iş çevreleri arasında da ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunu belirtti.
Rumas, "Biz, Türkiye'yi sadece uluslararası alanda güvenilir bir ortak, bir dost olarak değil aynı zamanda hem bölgede hem de Orta Doğu'da barışın sağlanması bakımından önemli bir ülke olarak görüyoruz." dedi.
Belarus'un Türk şirketleri için Avrasya coğrafyasında hem lojistik merkez hem de iş birliğini arttırmak için önemli bir zemin olduğunu ifade eden Rumas, "Ticari ilişkilerimiz önemli bir dinamiğe sahip. Son yıllarda ticaret hacmi on kat arttı. Bu hacmin bir milyar doları bu yıl geçmesini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye'deki devlet sisteminde yenilikler yaşandığını bildiklerini belirten Rumas, "Reformlar yapmak her zaman zor olmuştur. İnanıyoruz ki Türkiye, tarihinde açacağı yeni sayfada layığıyla yer alacak ve güçlenecektir. Türkiye'nin güçlü bir ortağımız olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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