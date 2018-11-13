HABER

TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus Başbakanı Rumas ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus Başbakanı Rumas ile görüştü

MİNSK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Başbakanı Sergey Rumas ile bir araya geldi.

Yıldırım, Belarus temasları kapsamında, Rumas ile Belarus Bakanlar Kurulu binasında görüştü. Görüşmeye, Yıldırım'ın beraberindeki Türk milletvekilleri de katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin Türkiye ile Belarus'un ilişkilerinin güçlenmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağına ve 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minsk ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir dönemin başladığına işaret etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ile iki ülke ilişkilerinin çok daha önemli bir aşamaya gireceğine dikkati çeken Yıldırım, Karma Ekonomik Konseyi toplantılarının bu ziyaretin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ön çalışma olduğunu kaydetti.

Belarus Başbakanı Sergey Rumas da Türkiye ile Belarus arasında yapılan anlaşmaların sadece politik değil, iş çevreleri arasında da ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunu belirtti.

Rumas, "Biz, Türkiye'yi sadece uluslararası alanda güvenilir bir ortak, bir dost olarak değil aynı zamanda hem bölgede hem de Orta Doğu'da barışın sağlanması bakımından önemli bir ülke olarak görüyoruz." dedi.

Belarus'un Türk şirketleri için Avrasya coğrafyasında hem lojistik merkez hem de iş birliğini arttırmak için önemli bir zemin olduğunu ifade eden Rumas, "Ticari ilişkilerimiz önemli bir dinamiğe sahip. Son yıllarda ticaret hacmi on kat arttı. Bu hacmin bir milyar doları bu yıl geçmesini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki devlet sisteminde yenilikler yaşandığını bildiklerini belirten Rumas, "Reformlar yapmak her zaman zor olmuştur. İnanıyoruz ki Türkiye, tarihinde açacağı yeni sayfada layığıyla yer alacak ve güçlenecektir. Türkiye'nin güçlü bir ortağımız olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İlginizi Çekebilir

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.