TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus Başbakanı Rumas ile görüştü

MİNSK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Başbakanı Sergey Rumas ile bir araya geldi.

Yıldırım, Belarus temasları kapsamında, Rumas ile Belarus Bakanlar Kurulu binasında görüştü. Görüşmeye, Yıldırım'ın beraberindeki Türk milletvekilleri de katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin Türkiye ile Belarus'un ilişkilerinin güçlenmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağına ve 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minsk ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir dönemin başladığına işaret etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ile iki ülke ilişkilerinin çok daha önemli bir aşamaya gireceğine dikkati çeken Yıldırım, Karma Ekonomik Konseyi toplantılarının bu ziyaretin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ön çalışma olduğunu kaydetti.

Belarus Başbakanı Sergey Rumas da Türkiye ile Belarus arasında yapılan anlaşmaların sadece politik değil, iş çevreleri arasında da ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunu belirtti.