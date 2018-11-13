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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 07:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" - "Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak, bu ülke ile Türkiye'nin dostane ilişkilerinin geliştirilmesi en büyük hedefimizdir. İş birliğimiz bu alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Yıldırım, parlamento heyeti ile resmi ziyarette bulunacağı Belarus'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette kendisine TBMM Katip Üyesi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türkiye-Belarus Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in eşlik edeceğini belirten Yıldırım, ziyaret esnasında bir dizi temaslarda bulunacağını kaydetti.

Yıldırım, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenka'nın yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

Programı çerçevesinde, yapımı Türkiye tarafından tamamlanan Minsk Camisi'nde incelemelerde bulunacağını ve Türkiye'nin katkısıyla inşa edilen bir anaokulunu ziyaret edeceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak, bu ülke ile Türkiye'nin dostane ilişkilerinin geliştirilmesi en büyük hedefimizdir. İş birliğimiz bu alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir. Özellikle son zamanlarda üst düzeyli temasların giderek artması iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır. Bilindiği gibi 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi ziyaretinden sonra ilişkilerde önemli bir ivme sağlanmış ve geldiğimiz an itibarıyla gerek Belarus'ta Türk yatırımları gerekse Belaruslu yatırımcıların ülkemizdeki faaliyetlerinde kayda değer artışlar gözlemlenmektedir. Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. 2019'un ilk çeyreğinde Belarus Cumhurbaşkanı'nın ülkemize bir resmi ziyareti söz konusu olacak. Bu ziyarette birçok alanda anlaşmalar imzalanacaktır. Eğitimden ekonomiye kadar bir dizi anlaşma imzalanması da söz konusudur. Bizim bu yaptığımız bu ziyaretler bir anlamda 2019'da gerçekleşecek bu ziyaretin bir hazırlığı niteliğindedir. Bu çerçevede yapacağımız ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Ülkelerimizin ortak çıkarları çerçevesinde bundan böyle de adım atmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra uçakla Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etti.

Yıldırım ve beraberindeki heyeti Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus'a gitti

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Türkiye-Belarus ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" - "Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak, bu ülke ile Türkiye'nin dostane il

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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti
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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti
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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti
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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti
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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti
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TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım Belarus’a gitti
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