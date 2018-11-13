TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus'a gitti

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belarus'a gitti.

TBMM Başkanı Binalı Yıldırm, Belarus ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım ziyarette, Belarus Başbakanı Sergey Rumas ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko ile görüşeceklerini söyledi. Program çerçevesinde, Türkiye'nin katkıları ile yapılan Minsk Camisi'nde incelemelerde bulunacağını ve Türkiye'nin katkısıyla inşa edilen bir anaokulunu ziyaret edeceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak, bu ülke ile Türkiye'nin dostane ilişkilerinin geliştirilmesi en büyük hedefimizdir. İş birliğimiz bu alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir. Özellikle son zamanlarda üst düzey temasların giderek artması, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır. Bilindiği gibi 2016 yılında sayın cumhurbaşkanımızın resmi ziyaretinden sonra ilişkilerde önemli bir ivme sağlanmış ve geldiğimiz an itibarıyla gerek Belarus'ta Türk yatırımları, gerekse Belaruslu yatırımcıların ülkemizdeki faaliyetlerinde kayda değer artışlar gözlemlenmektedir. Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Belarus'un, bundan sonraki Türkiye-Belarus ilişkilerinde de 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. 2019 yılının ilk çeyreğinde veya ilk yarısında Belarus cumhurbaşkanının ülkemize resmi bir ziyareti söz konusu olacak. Bu ziyarette birçok alanda anlaşmalar da imzalanacaktır. Eğitimden ekonomiye kadar bir dizi anlaşma imzalanması da söz konusudur. Bizim yaptığımız bu ziyaretler, bir anlamda 2019'da gerçekleşecek bu ziyaretin bir hazırlığı niteliğindedir. Bu çerçevede yapacağımız ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Ülkelerimizin ortak çıkarları çerçevesinde bundan böyle de adım atmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler, basın toplantısının ardından Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etti.

