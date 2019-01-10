TBMM Başkanı Yıldırım: Ben çıktığım yoldan dönmem

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Belediye başkanı seçildikten sonra geri dönecek" iddialarını değerlendirirken, "Ben çıktığım yoldan dönmem. Benim kazanacağımı kabul etmişler" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleri ile kahvaltıda buluştu. Toplantıya Meclis Başkanvekilleri Mustafa Şentop, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı.

Yıldırım, gazeteciler gününe ilişkin yaptığı konuşmada basın kanunu hatırlatarak, "Sizin kanununuz var. Anayasa’dan daha eski, daha köklü. Anayasa sürekli değişiyor" dedi. Binali Yıldırım, kahvaltının ardından yaptığı sohbette gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, 31 Mart seçimlerine ilişkin olarak, "Binali Bey, İstanbul Belediyesi'ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı'na geri dönecek" iddialarının hatırlatılması üzerine Binali Yıldırım, "Ben çıktığım yoldan geri dönmem. Benim kazanacağım içine doğmuş. Kazanacağımı onlar da kabul etmiş" dedi.

İSTİFA TARTIŞMALARI

Yıldırım, Meclis Başkanlığı ile ilgili istifa tartışmalarına da değindi. Yıldırım bir karar almadan önce her yönlü araştırma yaptığını ve ona göre de kararlar aldığını kaydederek şöyle dedi:

"Ben bir işe başlarken, karar vermeden önce, bunun sonuçlarının ne olacağını araştırır düşünür öyle karar veririm. Bu kararımdan da vazgeçmiş değilim. Konumuz yasama değil seçim. Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor. Burada üç ayrı mevzuat da istifayı gerektirmiyor. Ben hukuka saygısızlık edecek bir işin içerisinde olmam."

İstifa tartışmalarının siyasi olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Buradan bir çağrıda bulunuyorum; aday olan herkes görevinden istifa etsin. Aday olan belediye başkanları istifa etsin, aday olan milletvekilleri istifa etsin. O zaman ben de ederim" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

