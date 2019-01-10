HABER

TBMM Başkanı Yıldırım: Ben çıktığım yoldan dönmem

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Meclis Başkanlığına dönecek' yönündeki iddiayı değerlendirirken, "Ben çıktığım yoldan dönmem.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Meclis Başkanlığına dönecek' yönündeki iddiayı değerlendirirken, "Ben çıktığım yoldan dönmem. Benim kazanacağımı kabul etmişler" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis'te parlamento muhabirleri ile kahvaltıda buluştu. Toplantıya Meclis Başkanvekilleri Mustafa Şentop ve Celal Adan ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da katıldı. Meclis Başkanı Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin yaptığı konuşmada Basın Kanunu'nu hatırlatarak, "Sizin kanununuz var; Anayasa'dan daha eski, daha köklü. Anayasa sürekli değişiyor" dedi.
Yıldırım, kahvaltının ardından yaptığı sohbette gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak, "Binali Bey, İstanbul Belediyesini kazanırsa, Meclis Başkanlığına geri dönecek" iddialarının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Ben çıktığım yoldan geri dönmem. Benim kazanacağım içine doğmuş. Kazanacağımı onlar da kabul etmiş" ifadelerini kullandı.
İSTİFA TARTIŞMALARI
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı ile ilgili istifa tartışmalarına da değindi. Yıldırım bir karar almadan önce her yönlü araştırma yaptığını kaydederek, şöyle dedi:
"Ben bir işe başlarken, karar vermeden önce, bunun sonuçlarının ne olacağını araştırır, düşünür, öyle karar veririm. Bu kararımdan da vazgeçmiş değilim. Konumuz yasama değil, seçim. Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor. Burada üç ayrı mevzuat da istifayı gerektirmiyor. Ben hukuka saygısızlık edecek bir işin içerisinde olmam."
İstifa tartışmalarının siyasi olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Buradan bir çağrıda bulunuyorum; Aday olan herkes görevinden istifa etsin, aday olan belediye başkanları istifa etsin, aday olan milletvekilleri istifa etsin. O zaman ben de ederim" diye konuştu.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istediErdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi
Mahir Ünal: Ruh sağlığı yasası Türkiye'nin uzun zamandır gündemindeMahir Ünal: Ruh sağlığı yasası Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.