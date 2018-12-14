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TBMM Başkanı Yıldırım: Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Ekonomi Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başladı.

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Ekonomi Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başladı. Zirvede konuşan Yıldırım, "Yaşadığımız sıkıntıları üstesinden mutlaka geleceğiz. Çünkü tedbirlerini hükumetimiz alıyor. Gerek reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık şimdi biraz toparlayacağız" dedi.
Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından biri kabul edilen ve bu yıl ikincisi yapılan İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne başta TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere 10 ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen zirvede konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok. Daha kötüsünü biz gördük. 2011'de gördük. Finans kriziydi bankaları biçti gitti. 2008 krizini gördük, Gezi olaylarını gördük, Osmanlı'da görülmeyen faiz oranı 4.6 düşmüştü. Dünyanın en büyük ihalelerini yapıyoruz. IMF ile yolumuzu ayırmışız. Bütün bunlar tabiî ki bazı çevreleri rahatsız etti ve istikrar kayboluyor algısı maalesef bizim göstergelerimizi bozdu. Hemen arkasından 17-25 Aralık ihanetini gördük. Yargı darbe girişimini gördük yetmedi 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Bütün bu sınamalardan geçen Türkiye yılmadı ve ayakta kaldı. Dolayısıyla bugünler yaşadığımız sıkıntıları üstesinden mutlaka geleceğiz. Çünkü tedbirlerini hükümetimiz alıyor. Gerek reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık şimdi biraz toparlayacağız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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