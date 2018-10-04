TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacak (2)

SUAT CEMİLE BALCIOĞLU SAĞLIK YERLEŞKESİ AÇILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de Ege Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik yılı açılış törenine katıldıktan sonra Karşıyaka'da Ege Üniversitesi bünyesindeki Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışını yaptı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, şöyle dedi:

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İşgalci ülkelerin iştahını kabartan bu coğrafyada işimiz kolay değil. Bu işgalci ülkeler, doğrudan işgal yapmaz, kuklalarıyla satılmış hainler marifetiyle görevlerini ifa eder, hedeflerini gerçekleştirirler. Hatırlayın, 15 Temmuz tarihimizin en vahşi, en alçak darbe girişiminde bulunan bu hainlerin, hedefi ülkemizi kaosa sürüklemek kardeşi kardeşe düşürmekti. O gece Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı yüce milletimizin meydanlara inmesi neticesinde ay yıldızlı al bayrağımız inmemiş. Ezanlar dinmemiştir. Alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Onlar milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve seçilmiş hükümete karşı giriştikleri bu alçak kalkışmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar, ödeyecekler. Herkes emin olsun. O gece her biri bir kahraman olan şehitlerimizin hesabı, onların burunlarından fitil fitil geleçek şekilde soruluyor. O gece milletimize, demokrasimize sahip çıkılmış olması artık gelecek kuşakların geleceğini garantiye alacak bir dönemi başlatmıştır."

'NASIL GÖZÜNÜ KIRPMADAN CANA KIYAN BİR NESİL YETİŞİYOR?'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışına katılan Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'a da tesisin kazandırılmasındaki emekleri nedeniyle teşekkür ederek sözü sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara getirdi ve şunları söyledi:

"İki gün önce bir doktorumuz cinayete kurban gitti. Doktorların görevi sağlık dağıtmak, insanların canlarını kurtarmak, onların hayata tutunmasını sağlamak doktorlarımıza yönelen bu alçak saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki; bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacak. Sormamız gereken bir soru da 'Nasıl böyle çok kolayca gözünü kırpmadan cana kıyan bir nesil yetişiyor?'. Bunu da sorgulamamız lazım. Eğitim sistemimizi maneviyat, kardeşlik odaklı olacak şekilde tekrar gözden geçirmemiz lazım. Gençler insan, hayatı boyunca fikirlerinin, ideallerinin peşinde olmalıdır. Zorluklar karşısında yılmayacağız. Bir insan ile aynı fikirde olmamak kavga gerekçesi olamaz. Hedefe ulaşmak tabii ki kolay değildir ama azmedeceğiz, ısrar edeceğiz ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini de birlikte gerçekleştireceğiz. Teknoloji, sanal gerçeklik, nano teknoloji, sanayi 4.0 ve geleceğin bilimleri kapımızı çalışıyor. Teknolojiye sahip olmazsak sadece kullanıcı ve tüketici olursak hedeflerimize ulaşmak elbette kolay olmayacak. Bilgi ve teknolojiyi mutlaka kendimiz üretmemiz lazım" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından sonra dua edildi, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Yıldırım, törende 6 aylık 'Ege' adlı bebeği kucağına alarak, sevdi.

YERLEŞKEDE NELER VAR?

Toplam 8 bin 155 metrekare alan üzerinde kurulu olan yerleşkede poliklinik binası, eğitim binası ve çok amaçlı kapalı spor salonu bulunuyor. 26 derslik, 5 amfi, 185 kişilik konferans salonu, 1078 metrekare çok amaçlı spor salonu ve 12 bin 990 metrekare kapalı eğitim alanının da yer aldığı yerleşkede, üç bin 15 metrekare kapalı alanda diş hekimliği ve kulak burun boğaz poliklinikleriyle sağlık hizmeti de verilecek.