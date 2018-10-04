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TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacak (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışını yaptıktan sonra Alaybey Askeri Tershanesi'ni ziyaret etti.

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışını yaptıktan sonra Alaybey Askeri Tershanesi'ni ziyaret etti. Burada yaklaşık 1 saat kalan Yıldırım, daha sonra Karabağlar ilçesine giderek, 19 Nisan 2017 tarihinde, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaret, basına kapılı gerçekleştirildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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