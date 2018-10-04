TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklarda terörün t'si kalmayacak (3)

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışını yaptıktan sonra Alaybey Askeri Tershanesi'ni ziyaret etti. Burada yaklaşık 1 saat kalan Yıldırım, daha sonra Karabağlar ilçesine giderek, 19 Nisan 2017 tarihinde, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaret, basına kapılı gerçekleştirildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor
Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum