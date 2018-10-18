TBMM Başkanı Yıldırım, 'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' adlı sergiyi açtı

Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Folkart Galeri’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplarından oluşan ‘Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal’ adlı serginin açılış töreni, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Yıldırım, “Hepimizin hedefi İzmir’in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; ‘İzmir’in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. İzmir’in yeri 35’tir. 34’ten sonra İzmir geliyor” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplar, 1923 yılında yayımlanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez kapak olduğu Time Dergisi’nin 4’üncü sayısı, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a ait yastık yüzü, para kasesi, Latife Hanım’a ait gece çantası, kullandığı köstekli saat, ay yıldızlı elmas broş gibi pek çok özel eşya, ilk kez Folkart Galeri’nin, ‘Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal’ adlı sergisinde görücüye çıktı. Sergi, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, sözlerine hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i anarak başladı. Yıldırım, bugüne kadar Atatürk ile ilgili yapılan en kapsamlı serginin bu olduğunu belirtti. Fotoğrafın 19. yüzyılın başından itibaren zamanın en güçlü şahidi olduğunu belirten Yıldırım, “İlk TBMM Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk bir konuşmasında ‘Sanatkar toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır’ diyor. Atatürk’ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yaptığımız sergiyi bin kat daha önemli hale geliyor. Fotoğraf zamanın güçlü şahsi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde lider olduğunu göstermiştir. Bu sergide bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız olacak. Birçok sanat koleksiyonundan derlenen sergide, daha önce yayınlanmamış 150 adet fotoğrafı da göreceğiz” diye konuştu.

İZMİR ÖVGÜSÜ

Açılan sergilerle kültür ve sanat dünyamıza değer katıldığını ifade eden Yıldırım, “Beynimize, ruhumuza hitap eden bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. 4 ay boyunca İzmir’i hemşerilerimize açık olacak bu serginin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Sözlerinin devamında İzmir’in gelişmesi için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi’ni başlatan şehir. İzmir ilk kurşunun atıldığı şehir. İstiklal Harbi başarıyla tamamlandığında bağımsızlığın ilan edildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaya ilan edildiği şehir. İzmir fuarcılığın başladığı şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir’in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; ‘İzmir’in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. İzmir’in yeri 35’tir. 34’ten sonra İzmir geliyor” diye konuştu.

‘BİZE CUMHURİYETYİ EMENAT ETTİİLER’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk’ün sergisinin açılışındayız. Onun silah arkadaşlarını hepsini burada saygı ve minnetle anıyoruz. Bize bu güzel vatanı kazandırıp cumhuriyeti kurarak emanet etikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz İzmir insanı ile kader birliği yapmış barış içerisinde yaşan bir kent. Ulu Önder'e ve silah arkadaşlarına İzmirliler sonsuza kadar sahip çıkacak ve eserlerini yaşatmaya devam edecek. Binali Yıldırım’a bu etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum.”

‘HATIRALARA SAHİP ÇIKIYORUZ’

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm hatıralarına sahip çıktıklarını kaydetti. Ayyıldız, “Başta Cumhuriyet olmak üzere tüm hatıralarına sahip çıkıyoruz. Bunun bir nişanesi olarak da serginin açılışını yapıyoruz” dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise yaptığı konuşmasına fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in hayatını kaybettiğini anımsatarak başladı. Sancak, “Bu özel günde burada bulunarak bizlere onur verdiniz. Bir kez daha görüyoruz ki büyük Atatürk her yine ortak bir sevdada buluşturdu. Sergimiz bugüne kadar yapılan en kapsamlı Atatürk sergisi. İnsanın kalbine dokunan sergiye hoş geldiniz” dedi. Folkart Galeri Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ise Binali Yıldırım’a sergiye katıldığı için teşekkür etti. 150 adet Atatürk fotoğrafının yer aldığı sergi, 24 Şubat’a kadar açık kalacak.