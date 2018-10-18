TBMM Başkanı Yıldırım, 'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' adlı sergiyi açtı

Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Folkart Galeri’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplarından oluşan ‘Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal’ adlı serginin açılış töreni, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Yıldırım, “Hepimizin hedefi İzmir’in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; ‘İzmir’in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. İzmir’in yeri 35’tir. 34’ten sonra İzmir geliyor” dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplar, 1923 yılında yayımlanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez kapak olduğu Time Dergisi’nin 4’üncü sayısı, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a ait yastık yüzü, para kasesi, Latife Hanım’a ait gece çantası, kullandığı köstekli saat, ay yıldızlı elmas broş gibi pek çok özel eşya, ilk kez Folkart Galeri’nin, ‘Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal’ adlı sergisinde görücüye çıktı. Sergi, TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, sözlerine hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i anarak başladı. Yıldırım, bugüne kadar Atatürk ile ilgili yapılan en kapsamlı serginin bu olduğunu belirtti. Fotoğrafın 19. yüzyılın başından itibaren zamanın en güçlü şahidi olduğunu belirten Yıldırım, “İlk TBMM Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk bir konuşmasında ‘Sanatkar toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır’ diyor. Atatürk’ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yaptığımız sergiyi bin kat daha önemli hale geliyor. Fotoğraf zamanın güçlü şahsi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde lider olduğunu göstermiştir. Bu sergide bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız olacak. Birçok sanat koleksiyonundan derlenen sergide, daha önce yayınlanmamış 150 adet fotoğrafı da göreceğiz” diye konuştu.

İZMİR ÖVGÜSÜ Açılan sergilerle kültür ve sanat dünyamıza değer katıldığını ifade eden Yıldırım, “Beynimize, ruhumuza hitap eden bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. 4 ay boyunca İzmir’i hemşerilerimize açık olacak bu serginin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Sözlerinin devamında İzmir’in gelişmesi için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi’ni başlatan şehir. İzmir ilk kurşunun atıldığı şehir. İstiklal Harbi başarıyla tamamlandığında bağımsızlığın ilan edildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaya ilan edildiği şehir. İzmir fuarcılığın başladığı şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir’in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; ‘İzmir’in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. İzmir’in yeri 35’tir. 34’ten sonra İzmir geliyor” diye konuştu. ‘BİZE CUMHURİYETYİ EMENAT ETTİİLER’