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TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'e gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 00:49 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'e gitti

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti.
TBMM Başkanı Binalı Yıldırm, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve İran'ı kapsayan ziyaretleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, ilk olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Canşu'nun daveti kapsamında 3-6 Aralık tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde temaslarının olacağını söyledi.
İkinci olarak Kırgızistan Meclsi Başkanı Dastanbek Cumabekov'un daveti üzerine 6-7 Aralık tarihlerinde Bişkek'te olacağını ifade eden Yıldırım, son olarak da 7-8 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek 'Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirlemesi' konulu bir konferansa katılacaklarını dile getirdi.
'ÇİN İLE İLİŞKİLERİMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR'
TBMM Başkanı Yıldırım daha sonra Türkiye ile Çin arasında 2010'da tesis edilen stratejik işbirliği temelindeki ilişkilerin artmaya ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bu ziyaretle beraber çok yönlü ilişkilerimizin parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu çerçevede İpek Yolu'nun başladığı yer olan Xian şehrine de gideceğiz ve orada da bazı ziyaretlerimiz, temaslarımız olacak. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan, batı ve doğuyu birbirine karadan, denizden bağlamayı hedefleyen bir kuşak ve bir yol projesi Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Çok boyutlu dış politikamız çerçevesinde Çin ile ilişkilerimiz yıldan yıla son zamanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu ziyaretin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz."
Yıldırım, Çin gezisinin ardından 6-7 Aralık tarihlerinde ziyaretlerini Kırgızistan'da sürdürecek. Kırgızistan ziyaretinde meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüşme imkanının olacağını belirten Yıldırım, burada FETÖ ile ilgili mücadelede kararlılığı ifade edeceklerini söyledi. Kırgızistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili fazla yol katedilemeyen bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, yeni yönetimin bu konuda kararlı adımlar attığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayının başında yaptığı ziyaretle Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin tekrar bir canlanma sürecine girdiğini ifade etti.
'TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI AMANSIZ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYOR'
Meclis Başkanı Yıldırım, 7-8 Aralık'ta bulunacağı İran'da 'Terörle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesi' konulu toplantıda ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacaklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye uzun yıllardır PKK, şimdilerde YPG, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı amansız, ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadelede bölgesel işbirliğinin ve terörle mücadeledeki anlayış birliğinin, standart farklılıklarının ortadan kaldırılmasının başarı için elzem olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu fikirlerimizi muhataplarımızla paylaşma imkanı bulmuş olacağız."
TBMM Başkanı Yıldırım, açıklamasının ardından özel uçakla Çin'e hareket etti.

FOTOĞRAFLI

TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'e gitti

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