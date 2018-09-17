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TBMM Başkanı Yıldırım, dayısının eşinin cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence'nin cenaze törenine katıldı.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence'nin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Eyüp Sultan Camii'ne eşi Semiha Yıldırım ile geldi. Cenaze namazına Yıldırım ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edildi. Yıldırım bir süre vatandaşlarla sohbet edip, taziyeleri kabul ettikten sonra camiden ayrıldı. Erence'nin naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

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