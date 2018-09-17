TBMM Başkanı Yıldırım, dayısının eşinin cenaze törenine katıldı

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence'nin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Eyüp Sultan Camii'ne eşi Semiha Yıldırım ile geldi. Cenaze namazına Yıldırım ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edildi. Yıldırım bir süre vatandaşlarla sohbet edip, taziyeleri kabul ettikten sonra camiden ayrıldı. Erence'nin naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.
Resmi Gazete kapatıldı!
CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum