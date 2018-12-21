TBMM Başkanı Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüştü

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlete Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi.

Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'yi Genel Kurul öncesi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretin ardından Bahçeli ile birlikte kameraların karşısına geçen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bahçeli'yi makamında ziyaret edip sohbet ettik. Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmeler ile inşallah 2019 yılı bütçesini Meclis'te onaylamış olacağız. Ziyaretimi merak ediyorsunuz. İlla bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde sayın Genel Başkan ziyaret etmişti. Ona mukabil ziyaret ettik. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir."

Bahçeli ise bir açıklama yapmadı.

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