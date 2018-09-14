TBMM Başkanı Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ı kabul etti 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ı Resmi Konut'ta kabul etti.
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