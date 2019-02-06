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TBMM Başkanı Yıldırım: "Dört vatandaşla temas kurulmuş durumda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:22 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kartal’da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, göçük altında kalan dört vatandaşla temas kurulduğunu söyledi.Yıldırım ayrıca olayda iki vatandaşın hayatın kaybettiğini söyledi.TBMM Başkanı Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kartal’da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, göçük altında kalan dört vatandaşla temas kurulduğunu söyledi.Yıldırım ayrıca olayda iki vatandaşın hayatın kaybettiğini söyledi.
TBMM Başkanı Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım binanın bilinmeyen bir nedenden çöktüğünü söyleyerek, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı kurtarıldı. İki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ekipler zamanla yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıyor.Bana verilen bilgiye göre dört vatandaşımızla temas kurulmuş. Sağ salim çıkarılması için olağanüstü gayret içerisindeyiz. Çok üzücü bir hadise. Şu anda bu neden çöktü nasıl çöktü niye çöktü şeklinde bir meseleyle uğraşma yerine, bir an önce içeride bulunanları sağ salim çıkarma gayreti içerisinde olmalıyız. Adli soruşturma başladı. Sonuç ortaya çıkacaktır" dedi.
Herkesin çalışmaları kolaylaştıracak ve zarar vermeyecek şekilde yardım etmesi gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bitişik bina da çökme esnasında zarar görmüş olabilir. Oradaki vatandaşlar da boşaltılarak daha emniyetli bir yere getirildi. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Bu olay bizi şunu gösterdi. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara uymadan, bir şey olmaz benim temelim sağlam gibi düşüncelerle üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsın büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. İstanbul’un depremsel problemi var. 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Önceliğimiz vatandaşları göçük altından çıkarmak. Emniyet amacıyla iki binayı boşalttık" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Arama kurtarma ekipleri gereken müdahaleyi yapıyor. Adım atmamız gereken adımları atmaya çalışacağız" dedi.

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