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TBMM Başkanı Yıldırım: "Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım: "Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir."


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