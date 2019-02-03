HABER

TBMM Başkanı Yıldırım: “Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar. 18 Şubat’tan itibaren halen devam etmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini tamamlamış olacağım, erken terhisten tamamlıyoruz, ver elini İstanbul” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere değinerek, “24 Haziran’da milletimizin ortaya koyduğu kararlı duruş 31 Mart’ta da aynen devam edecek. Buradaki hemşerilerimizden daha fazlası İstanbul’da var. Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar. 18 Şubat’tan itibaren halen devam etmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini tamamlamış olacağım, erken terhisten tamamlıyoruz, ver elini İstanbul. Her seçim yeni bir heyecan, yeni umutları da beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

“Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor” diyen Yıldırım, “Hiç kimse hayal görmesin, milletimiz bunu yemez. Bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. 1 Nisan’da sonuç alırsak İstanbullular bizi, Ankara’da Özhaseki başkanımızı iş başına getirirse o zaman durmak yok yola devam” açıklamasını yaptı.

Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Yıldırım, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Hiç merak etmeyin, bugün kafa karıştırmaya çalışanlar var, sorunlarımız olduğunu biliyoruz ama çözümünün de olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ekonomideki bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek. Geçmişte de Türkiye’yi bu yolla sınamaya kalktılar ve her seferinde bu işlerin üstesinden geldik. Yollar, altyapı, sağlık, eğitim tamam şimdi üstyapıya bakıyoruz. Bundan sonra bütün gücümüzü vatandaşlarımızın beklentilerini daha fazla karşılamak için kullanacağız.”

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
HDP'li Temelli: Seçimde çok büyük başarı elde edeceğizHDP'li Temelli: Seçimde çok büyük başarı elde edeceğiz
'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık''Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında!

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.