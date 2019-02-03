TBMM Başkanı Yıldırım: “Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar. 18 Şubat’tan itibaren halen devam etmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini tamamlamış olacağım, erken terhisten tamamlıyoruz, ver elini İstanbul” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi bir konuşma yapan Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere değinerek, “24 Haziran’da milletimizin ortaya koyduğu kararlı duruş 31 Mart’ta da aynen devam edecek. Buradaki hemşerilerimizden daha fazlası İstanbul’da var. Eş, dost, akraba herkese selam salın beni de unutmasınlar. 18 Şubat’tan itibaren halen devam etmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini tamamlamış olacağım, erken terhisten tamamlıyoruz, ver elini İstanbul. Her seçim yeni bir heyecan, yeni umutları da beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

“Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor” diyen Yıldırım, “Hiç kimse hayal görmesin, milletimiz bunu yemez. Bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. 1 Nisan’da sonuç alırsak İstanbullular bizi, Ankara’da Özhaseki başkanımızı iş başına getirirse o zaman durmak yok yola devam” açıklamasını yaptı.