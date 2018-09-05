TBMM Başkanı Yıldırım, Eskişehir'den Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren ile geldi 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'deki programlarının ardından Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahati ile geldi. Tren yolculuğu sırasında Yıldırım'ın hızlı tren ile ilgili bir anısını paylaşması trende bulunanları güldürdü.

Trende bulunan bazı yolcularla sohbet ederek iyi yolculuklar dileyen Yıldırım, "Hızlı treni yaptık açılış yapıyoruz. Bir vatandaş telefon ile arıyor hızlı tren ile ilgili şikayeti varmış. 'Şikayetiniz nedir?' diye sordum. 'Ben Eskişehir'de oturuyorum. Kızım da Ankara'ya geldi evlendi. Sizden şikayetçiyim. Bakanım damat ile kızım eskiden bayramdan bayrama gelirdi. Şimdi arıyor; baba kahvaltıya geliyoruz. Bana yapacağın bu muydu senin?'dedi" diyerek hızlı trenle ilgili bir anısını paylaştı. Yıldırım'ın bu anısı, trende bulunanları güldürdü.

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