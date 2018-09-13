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TBMM Başkanı Yıldırım, GATA'da tedavi gören güvenlik güçlerini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavileri devam eden güvenlik güçlerini ziyaret etti.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavileri devam eden güvenlik güçlerini ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Yıldırım, GATA'da tedavi gören güvenlik güçlerini ziyaret ettiTBMM Başkanı Yıldırım, GATA'da tedavi gören güvenlik güçlerini ziyaret etti
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