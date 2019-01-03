TBMM Başkanı Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Berhem Salih ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m, Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Salih ile bir araya geldi. Resmi konuttaki g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\n \n \nKimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Pakistan Ba\u015fbakan\u0131 Han, Mevlana M\u00fczesini ziyaret etti\u00d6\u011fretim \u00fcyesi Ceren Damar'\u0131 \u00f6ld\u00fcren caninin ifadesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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