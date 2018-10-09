TBMM Başkanı Yıldırım, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında Irak Meclis Başkanı Halbusi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

