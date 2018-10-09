HABER

TBMM Başkanı Yıldırım Irak Meclis Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım Irak Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Yıldırım Irak Meclis Başkanı ile görüştü

PARTNERYeni yaşını böyle kutladıYeni yaşını böyle kutladı
Şehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildiŞehidin adı, çocukluğunu geçirdiği mahalledeki parka verildi
Rögara sarkan işçiye, bacaktan tutmalı 'iş güvenliği önlemi'Rögara sarkan işçiye, bacaktan tutmalı 'iş güvenliği önlemi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.