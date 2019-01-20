TBMM Başkanı Yıldırım: İstanbul, sizin dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. Var mısın?"

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA) SANATÇI Esat Kabaklı sanat hayatında geçen 50 yıla özel Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser düzenledi. Geceye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ve çok sayıda sanatsever katıldı. Esat Kabaklı ve orkestrası salondakilere, "Bil Oğlum, Göllübağ'a Selam" gibi söz ve müziği kendisine ait olan bir çok eser seslendirdi.

BİZE SANATIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Kürsüde konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün burada usta sanatçının 50. Yılını kutlamak için dostları olarak bir araya geldik. 50 yıl bir ömür. Milletin sesi olan,milletin sesini duyan bir halk ozanına saygımızı ve sevgimizi göstermek için huzurlarınızdayız. Esat Kabaklı bize Malazgirt'te Anadolu'nun şahlanışını, Türk-İslam'ın kanatlanışını anlattı. Coştuk ve ecdadımızla bir kez daha gurur duyduk. Bize Çanakkale de son sözü kimin söylediğini anlattı. Her siperde ayrı destan yazan o neferleri hatırladık, yeni destanlar yazmak için güç bulduk. Esat Kabaklı bize Sarıkamış'ta vatan için serden geçenleri anlattı. Sanatın gücünü bize gösterdi. Doğru sözü gönlümüze değen ezgilerle süsledi" İfadelerini kullandı.