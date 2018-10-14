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TBMM Başkanı Yıldırım, İsviçre'de Türklerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki parlamento heyeti, İsviçre'nin Lozan kentinde Türklerle bir araya geldi - Heyet, Lozan Antlaşması sürecinde görüşmelerin gerçekleştiği Beau-Rivage Oteli'ni de gezdi

LOZAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki parlamento heyeti, İsviçre'nin Lozan kentinde Türklerle buluştu.

Yıldırım'ın Lozan Türk Birliği’nde İsviçre'deki vatandaşlarla buluşmasında AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ parti milletvekilleri de hazır bulundu. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

İsviçre'deki Türklerin kişilikleri ve kimlikleriyle itibar gördüğüne işaret eden Yıldırım, "Yaşadığınız bu ülkeye, bu topluma entegre olmanızı hararetle destekliyoruz. Ama bir şeyi desteklemiyoruz, asimile olmanızı asla kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Değerlerimizin, kimliğimizin bizi yaşatan en büyük değer olduğunu biliyoruz ve bu konuda hassasiyetinizi de takdir ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, "Türkiye anavatanınız ama İsviçre eviniz" ifadesini kullanarak, bu ülkedeki Türklerden vatanlarıyla bağlarını koparmadan İsviçre toplumuyla başarılı bir bütünleşme gerçekleştirmelerini arzu ettiklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Yıldırım, İsviçre'nin önde gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Öte yandan, Yıldırım ve beraberindeki heyet, Lozan Antlaşması sürecinde görüşmelerin yapıldığı Beau-Rivage Oteli'ni ve müzakerelerin gerçekleştiği Sandoz Salonu'nu gezdi, bilgi aldı. Yıldırım, otelin koridorlarında sergilenen Lozan Antlaşması'na ait gazete fotoğraflarını inceledi.

Lozan'daki temaslarını tamamlayan Yıldırım ve beraberindeki heyet, başkent Bern'e hareket etti.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekilerin onuruna akşam yemeği verecek.

İsviçre temaslarına dün başlayan Yıldırım'ın ziyaretinin en önemli durağını, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurulu oluşturacak.

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İsviçre'deki Türkler Lozan TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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