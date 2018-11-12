TBMM Başkanı Yıldırım: Ivır zıvır işler, ufak tefek meseleler için mahkeme kapılarında ömür tüketmeyelim 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçen yıl 17 bin 131 başvuru olduğunu bu yılın eylül ayına kadar ise 11 bin 220 başvuru olduğunu belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na, yapılan yapılmayan her başvuru mahkemenin konusu olacaktır. Zaten ağır iş yükü olan mahkemeler daha çok çalışmak, davaya bakmak zorunda kalacak. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz daha çok dostane çözüme başvurmaları. Kamu Denetçiliği Kurumu'na giden ıvır zıvır işler ufak tefek meseleler için mahkeme kapılarında ömür tüketmeyelim. Kamu Denetçiliği Kurumu, bunları çok hızlı şekilde ele alıp çözüm üretir" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu Konferans Salonu'nda, "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde konuştu.

İnsan hak ve hürriyetlerinin kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yaptığımız gözlem ve tespitler sonucunda insan hakları konusunda çifte standardın hala devam ettiği yönünde. Kimi ülkeler dünyaya kendi merkezi ile bakmaktadır. Kendinden olmayanların hak ve hürriyetler konusunda söylem çok, eylem neredeyse yok. İnsan hak ve hürriyetleri kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli ve kutsaldır" dedi.