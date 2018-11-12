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TBMM Başkanı Yıldırım: Ivır zıvır işler, ufak tefek meseleler için mahkeme kapılarında ömür tüketmeyelim -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçen yıl 17 bin 131 başvuru olduğunu bu yılın eylül ayına kadar ise 11 bin 220 başvuru olduğunu belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na, yapılan yapılmayan her başvuru mahkemenin konusu olacaktır.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçen yıl 17 bin 131 başvuru olduğunu bu yılın eylül ayına kadar ise 11 bin 220 başvuru olduğunu belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na, yapılan yapılmayan her başvuru mahkemenin konusu olacaktır. Zaten ağır iş yükü olan mahkemeler daha çok çalışmak, davaya bakmak zorunda kalacak. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz daha çok dostane çözüme başvurmaları. Kamu Denetçiliği Kurumu'na giden ıvır zıvır işler ufak tefek meseleler için mahkeme kapılarında ömür tüketmeyelim. Kamu Denetçiliği Kurumu, bunları çok hızlı şekilde ele alıp çözüm üretir" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumu Konferans Salonu'nda, "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde konuştu. İnsan hak ve hürriyetlerinin kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yaptığımız gözlem ve tespitler sonucunda insan hakları konusunda çifte standardın hala devam ettiği yönünde. Kimi ülkeler dünyaya kendi merkezi ile bakmaktadır. Kendinden olmayanların hak ve hürriyetler konusunda söylem çok, eylem neredeyse yok. İnsan hak ve hürriyetleri kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli ve kutsaldır" dedi. "ŞİKAYETLERİN TEMEL SEBEBİ KURALLARDAN DAHA ÇOK UYGULAMALARDANDIR" Yıldırım, "Darbe girişiminde bulunanlara karşı hiç bir rehavet gösterilmemiştir. Hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlemler hemen başlatılmış. Şunu takdir etmenizi bekliyorum; böylesine sıkıntılı süreçleri yönetmek çok kolay değildir. Bu nedenle insan hakları konusu bu süreçle ilgili olarak da gündeme gelebilmektedir. Şikayetlerin temel sebebi kurallardan daha çok uygulamalardandır. Ortam normalleşince tamamen azalmakta hatta yok olmaktadır" açıklamasında bulundu. "HAKKIN KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAMAK DA HAK İHLALİNE NEDEN OLABİLİYOR" Hak kullanımı konusunda bilgi sahibi olmanın önemini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de insan hakları konusunda karşılaştığımız şikayetlerin bir diğer sebebi de kişilerin hak ve hürriyetler konusunda yeterince bilgi sahibi olmamasıdır. Hak ihlali her zaman baskı şiddet gibi muamelelerden kaynaklanmıyor. Bir hakkın kullanımı konusunda bilgi sahibi olmamak da hak ihlaline neden olabiliyor" dedi. "KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU'NA 11 BİN 220 BAŞVURU OLMUŞTUR" "Kamu Denetçiliği Kurumu'na giden ıvır zıvır işler ufak tefek meseleler için mahkeme kapılarında ömür tüketmeyelim" diyerek konuşmasına devam eden Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na, geçen yıl 17 bin 131 başvuru almış bu yılın eylül ayına kadar 11 bin 220 başvuru olmuştur. Buraya yapılan, yapılmayan her başvuru mahkemenin konusu olacaktır. Zaten ağır iş yükü olan mahkemeler daha çok çalışmak, davaya bakmak zorunda kalacak. Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşımıza ücretsiz avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda vatandaşımızın adalete güvenini tesis etmek gibi önemli bir boşluğu da gidermektedir. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz daha çok dostane çözüme başvurmaları. Kamu Denetçiliği Kurumu'na giden ıvır zıvır işler ufak tefek meseleler için mahkeme kapılarında ömür tüketmeyelim. Kamu Denetçiliği Kurumu, bunları çok hızlı şekilde ele alıp çözüm üretir" diye konuştu.

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