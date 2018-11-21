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TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu dolayısıyla İzmir'de bulunan Yıldırım, etkinliğin yapıldığı otelden yanında Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile çıktı. Yıldırım ve Cumabekov Cumhuriyet Meydanı ve kordonda yürüyüş yaptı. Yıldırım, bu sırada yanlarına gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Yıldırım daha sonra kordonda bulunan bir restoranda Cumabekov ve Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile öğle yemeği yedi.

Buradan çıktıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret eden Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından karşılandı.

Yıldırım ve Hotar basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Binali Yıldırım, Rektörlük ziyaretinin ardından yürüyerek etkinliğin yapıldığı otele geçti.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Nükhet Hotar TBMM Başkanı Binali Yıldırım ziyaret

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