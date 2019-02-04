TBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul etti

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti. Görüşmede; Türkiye- Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Türkiye- Amerika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yer aldı.

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