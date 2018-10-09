TBMM Başkanı Yıldırım, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.
Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo otelinde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Nigmatulin ile bir araya geldi.
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da yer aldığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Yıldırım'ın Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile yapacağı görüşme ise iptal oldu.
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