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TBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerle ilgilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

Yıldırım, Antalya-Burdur kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi ile makam aracını durdurup yakından ilgilendi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya-Burdur kara yolunda meydana gelen trafik kazasında makam aracını durdurup yaralılarla ilgilendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni sonrası Antalya'ya hareket eden Yıldırım'ın yol güzergahında, iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

Kazada yaralanan 4 kişiye, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kazayı gören Yıldırım, makam aracını durdurup yaralıların yanına gitti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yıldırım, Antalya'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve katılımcılarla sohbet etti.

Ziyarette Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Burdur TBMM Başkanı Binali Yıldırım trafik kazası

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