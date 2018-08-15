TBMM Başkanı Yıldırım KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı bütün siyasi partilerle birlikte kararlı bir duruş sergilendiğini belirterek, "Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz." dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu. Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, ilk yurt dışı gezisini KKTC’ye yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye-KKTC ilişkisinin önemine işaret eden Yıldırım, "Hiçbir şekilde hiçbir konuda KKTC’yi ve Türkiye’yi ayrı görmüyoruz. Tasamız da bir, neşemiz de bir, geleceğimiz de bir." diye konuştu. Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Türkiye’deki bütün siyasi partilerle birlikte, ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilendi. Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik saldırın küresel bir boyutu da bulunduğuna işaret eden Binali Yıldırım, Türkiye’nin milli parası üzerinden yapılan bu operasyonun Japonya’dan İspanya’ya kadar bütün ekonomileri belirli ölçüde sarstığından sadece Türkiye üzerinde bir operasyon olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi. Yıldırım, bu operasyondan KKTC’nin de etkilendiğini ancak tüm bunların üstesinden gelecek potansiyel ve iradenin var olduğunu kaydederek, dayanışmayla bu konuların üstesinden gelineceğini aktardı. - Kıbrıs müzakereleri Güney Kıbrıs Rum kesiminin çözüme önce zihnen hazır olması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "KKTC’nin siyasi eşitliği göz ardı edilerek bir çözüm düşünülemez. Dolayısıyla bu çözüm üretilmeden de adanın ortak menfaatlerinin emrivakilerle tek yanlı ele geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı olacaktır. Türkiye olarak hükümeti ve meclisiyle dün olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içerisinde olacağız. Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu, Türk milletinin mutluluğuyla eşdeğerdir." şeklinde konuştu.