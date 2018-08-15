TBMM Başkanı Yıldırım KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacağına inandığını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay de hazır bulundu.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada geleneksel olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’den başlattıklarını belirterek, "Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacağına inanıyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğine işaret eden Yıldırım, Türkiye ile KKTC'nin iyi günde de zor günde de birlik ve kardeşlik duygusuyla her türlü sıkıntının üstesinden gelecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Yıldırım, ziyaretinde iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulacaklarını ifade ederek, Meclis Başkanlığı dönemi içinde, KKTC’nin dünyada tanınırlığının artırılması bağlamında her türlü gayreti göstereceğini, 8-11 Ekim'de Avrasya Meclis Başkanları toplantısının Türkiye’de yapılacağını, bu toplantıya Uluçay’ın da katılacağını bildirdi.

Avrasya Meclis Başkanları toplantısına şu ana dek 30 ülkenin meclis başkanının katılacağını teyit ettiğini belirten Yıldırım, toplantıya katılımın daha da artacağını belirterek, uluslararası ve bölgesel anlamda KKTC’nin bu toplantıda temsiliyetinin önemli olduğunu anlattı.

Meclis Başkanı Uluçay da iki ülkenin meclisleri arasında geçmişte de var olan yakın ilişkileri yeni dönemde daha kurumsal yapıya taşıyacaklarını söyledi.

