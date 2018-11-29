TBMM Başkanı Yıldırım, koltuğunu kime bırakacak?

İstanbul'un bazı ilçelerinde adayın kendisine sorulmadan belirlenmesine tepki gösterdiği ve protokoldeki yerine ilişkin sıkıntılar nedeniyle iki kez adaylık açıklaması ertelenen Yıldırım'la ilgili pürüzün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yaptığı görüşmeler sonrasında aşıldığı ve adaylığının böylece kesinleştiği ifade ediliyor.

İstifa anayasal zorunluluk mu?

Erdoğan'ın Arjantin dönüşü adaylığını resmen ilan etmesi beklenen Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği de tartışma konusu oldu.

Anayasaya göre TBMM Başkanı "tarafsızlık" konumu nedeniyle siyasi parti faaliyetlerine katılamadığı gibi oy hakkı da bulunmuyor.

Anayasa'nın 94. maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar" hükmünü düzenliyor.