TBMM Başkanı Yıldırım, Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile görüştü.
Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi.
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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