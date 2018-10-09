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TBMM Başkanı Yıldırım, Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım, Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile görüştü.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Avrasya Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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