TBMM Başkanı Yıldırım,  Maarif Vakfı Başkanı Akgün ile görüştü

ANKARA (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ü kabul etti. TBMM Başkanı Yıldırım, Maarif Vakfı Akgün'ün yanı sıra beraberindeki heyet ile de görüştü.

