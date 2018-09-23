TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti.
Görüntü dökümü
-Yıldırım'ın kaza yapan kişiyle ilgilenmesi
-Kaza yeri
-Detaylar
ANKARA (DHA)
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