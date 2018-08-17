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TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 18:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştı.  (FOTOĞRAF)   

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştı

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştı.

(FOTOĞRAF)

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştıTBMM Başkanı Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştıTBMM Başkanı Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştıTBMM Başkanı Yıldırım, Meclis personeli ile bayramlaştı

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