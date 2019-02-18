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TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis’e veda etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM’de milletvekillerine veda yemeği verdi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yemeğe katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "7 aylık Meclis Başkanlığı görevimden bu akşam itibari ile ayrılıyorum" dedi.
'YAPACAĞIM İLK İŞ GÖREVDEN AYRILMA DİLEKÇESİNİ TESLİM ETMEK OLACAK'
Parlamenter Sistemin son başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Parlamenter sistemin son Başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum."
Türkiye'de 99 yılda 65 hükümetin kurulduğunu kaydeden Yıldırım, "65'inci Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi, kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27'nci döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27'nci dönemi aştık" diye konuştu.
'MECLİS'İN MİLLETVEKİLİ SAYILARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK'
Yıldırım, 5 siyasi partiden 20’ye yakın milletvekilinin belediye başkan adayı olduğunu belirterek, 1 Nisan'da Meclis'in milletvekili sayısında değişiklik olacağını söyledi.

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