TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis’e veda etti

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM’de milletvekillerine veda yemeği verdi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yemeğe katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "7 aylık Meclis Başkanlığı görevimden bu akşam itibari ile ayrılıyorum" dedi.

'YAPACAĞIM İLK İŞ GÖREVDEN AYRILMA DİLEKÇESİNİ TESLİM ETMEK OLACAK'

Parlamenter Sistemin son başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Parlamenter sistemin son Başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum."