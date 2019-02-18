HABER

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis’e veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM’de milletvekillerine veda yemeği verdi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yemeğe katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "7 aylık Meclis Başkanlığı görevimden bu akşam itibari ile ayrılıyorum" dedi.

'YAPACAĞIM İLK İŞ GÖREVDEN AYRILMA DİLEKÇESİNİ TESLİM ETMEK OLACAK'

Parlamenter Sistemin son başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Parlamenter sistemin son Başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum."

Türkiye'de 99 yılda 65 hükümetin kurulduğunu kaydeden Yıldırım, "65'inci Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi, kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27'nci döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27'nci dönemi aştık" diye konuştu.

'MECLİS'İN MİLLETVEKİLİ SAYILARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK'

Yıldırım, 5 siyasi partiden 20’ye yakın milletvekilinin belediye başkan adayı olduğunu belirterek, 1 Nisan'da Meclis'in milletvekili sayısında değişiklik olacağını söyledi.

Görüntü dökümü:

- Milletvekillerinden görüntü

- Yemekten görüntü

- TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması

- Genel ve detay

Tesadüfün böylesi! Görmek için yeraltına iniyorlarTesadüfün böylesi! Görmek için yeraltına iniyorlar
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Reina katliamı davasında flaş karar!

Reina katliamı davasında flaş karar!

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Ankara'da 9 yıl önceki Sevgi Aslan cinayetinde 'kanlı eşarp' detayı

9 yıl önceki sır cinayette 'kanlı eşarp' detayı

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.