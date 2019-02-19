TBMM Başkanı Yıldırım, Meclis’e veda etti (2)

'7 AYLIK MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN BU AKŞAM İTİBARİYLE AYRILIYORUM'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 7 aylık Meclis Başkanlığı görevimden bu akşam itibari ile ayrıldığını söyledi. Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını ve ilk başkanlığını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci başkanı olarak anılmak benim için onurdur” dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM’de milletvekillerine veda yemeği verdi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yemeğe katılan Yıldırım, programda milletvekillerine seslendi. Yerine seçilecek yeni Meclis Başkanı'na başarılar diyelen Yıldırım, “Biliyorsunuz 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçim yapacağız. Seçimlerin ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Partilerimiz, belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri için aday listelerini yarın Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekler. Ben de Adalet ve Kalkınma Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildim. Daha önce açıkladığım üzere bugün itibari ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevimden istifa edİyorum. 143 yıllık bir Meclis geleneğimiz var. Bu geleneğimiz 23 Aralık 1876 tarihinde Meclis-i Mebusan’ın açılışı ile başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de açılışının 99’uncu yılında. 23 Nisan 2020’de asırlık çınar olacak. Millî iradenin tecelli ettiğim Meclisimiz, kurtuluş ve kuruluş mücadelemizde hep en önde oldu. Milletimizin çare merkezi oldu. Önemli kanunlara ve kararlara imza attı” diye konuştu.

‘DARBELER OLDU, GAZİ MECLİSİMİZE SALDIRI OLDU’

Türkiye tarihinde yaşanan darbelere dikkat çeken Yıldırım, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Meclis’e yapılan bombalı saldırıları hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan hainler önce Gazi Meclisimize saldırdı. 27 Mayıs 1960 darbesinden meclisimiz irade 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan muhtıra ve darbelerine maruz kaldı. Ama her zaman milli irade galip geldi. Darbe girişimlerinin sonuncusu da 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü hainlerden geldi. Bu menfur darbe girişimine karşı Meclisimizde gurubu bulunan bütün partiler kararlı bir duruş sergiledi. 15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla demokrasinin yanında olduğunu gösterdi. Tanklara meydan okuyup meydanları dolduran aziz milletimiz, ülkesine, bayrağına olan sadakatini bir kez daha ispat etti. Başbakanlık görevini yeni üstlendiğim bir dönemde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen işbirlikçi hinler, o gece 251 kardeşimizi şehit ettiler. 2 bin 703 kardeşimiz de gazilik mertebesine erişti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘YENİ SİSTEM İLE BİRLİKTE İLKLER YAŞANDI’

Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinden sonra, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğini ve pek çok ilkin yaşandığını aktardı. 27'nci dönemde Meclis’te pek çok önemli işe imza atıldığını kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“27’nci Döneme 600 milletvekili ile başladık. 4 milletvekilinin hükûmette bakan olarak görevlendirilmeleri sebebiyle Genel Kurul üye sayımız 596’ya düşmüştür. Sonraki süreçte Edirne milletvekili Erdin Bircan’ın vefat etmesiyle sayımız 595’e indi. Bu vesileyle CHP Edirne Milletvekili merhum Erdin Bircan’ı rahmetle anıyorum. Halen milletvekili olup Belediye Başkanlığına seçilecek arkadaşlarımızla birlikte meclisin milletvekili sayısı değişecek. Milletvekili sayımızın 600’e çıkması sebebiyle Halkla İlişkiler Binamızda tadilat yapma ihtiyacı doğdu. Komisyon odalarında ve personel odalarında düzenleme yaparak 53 yeni çalışma yeri oluşturduk. Bu arada içtüzüğümüzü anayasamızla uyumlu hale getirmek için dönem başında içtüzük değişikliği yaptık. Bütün partilerin katılımıyla içtüzüğün 11 maddesini yürürlükten kaldırdık. 85 maddesinde değişiklik yaptık. Yeni anayasa ile TBMM’nin artan milletvekili sayısı doğrultusunda insan kaynakları altyapısını güçlendirdik. Yasama uzman sayısını ve niteliklerini artırdık. Bildiğiniz üzere kanunlar artık teklif şeklinde veriliyor. Bu dönemde 1561 teklif verildi. Bunların 13’u kanun, 3’ü uluslararası anlaşma olmak üzere 16’sı kabul edildi. 19 TBMM Kararı alındı. Bu dönemde vatandaşlarımız komisyonlarımıza 5 bin 506 dilekçe verdiler. Dilekçelerin 4 bin 43’ü sonuçlandırıldı. 26’ncı dönemden 253 yasama dokunulmazlığı tezkeresi devredildi. Bu dönemde de 195 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Meclis’e sunuldu. Bu dönemde Genel Kurulumuz 57 birleşim yaptı. Birleşimlerde meclis toplam 482 saat çalıştı. Aynı şekilde komisyonlarımız 102 toplantı yaptı."

‘SON BAŞBAKAN, İLK MECLİS BAŞKANI’

Yıldırım, ilklerin ve sonların ilk ismi olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Parlamenter sistemin son başbakanıydım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Meclis Başkanlığı görevinden bu nedenle ayrılan ilk başkan oldum. 7 ay boyunca milli iradeyi temsil eden Sayın Milletvekillerimizin başkanlığını yaptım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını ve ilk başkanlığını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci başkanı olarak anılmak benim için onurdur. Bugüne kadar yaptığım işlerde, asil milletimize hizmet etmekten başka bir gayem olmadı. Vedalaşmalarda helalleşmek sünnettir. Haklarınızı helal ederseniz üzerimden büyük bir yükü alırsınız. Varsa, benim de hakkım sizlere helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

ESKİ MECLİS BAŞKANLARI KATILDI

Yıldırım’ın veda yemeğine, eski Meclis başkanlarından Ömer İzgi, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve İsmail Kahraman’ın yanı sıra TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Partili milletvekilleri, CHP, MHP, İYİ Parti yönetici ve milletvekilleri, Meclis bürokratları katıldı.

SİNEVİZYON GÖSTERİSİ

Yıldırım’ın konuşmasının ardından, kısa bir sinevizyon gösterimi sunuldu. Binali Yıldırım’ın hayatının anlatıldığı filmde Meclis çalışmaları da sunuldu.

