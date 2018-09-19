TBMM Başkanı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e hazır

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de incelemelerde bulunarak, "Eksikler tamamlandı. Hükümet sırası kaldırıldı. Komisyonlar için 10 tane koltuk ayrıldı. Ses düzeni, kürsünün yeni yerleşime göre ayarlanması işleri falan bütün işler hemen hemen tamamlandı. Şimdi temizlik işleri suratle devam ediyor. Meclisimiz 1 Ekim'e hazır" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 1 Ekim'de açılması öngörülen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) incelemelerde bulundu. Meclis'teki hazırlıkları yerinde inceleyen Yıldırım, "600 milletvekiline göre 600 koltuk olacak. Eksikler tamamlandı. Hükümet sırası kaldırıldı. Komisyonlar için 10 tane koltuk ayrıldı. Ses düzeni, kürsünün yeni yerleşime göre ayarlanması işleri falan bütün işler hemen hemen tamamlandı. Şimdi temizlik işleri suratle devam ediyor. Meclisimiz 1 Ekim'e hazır. Ayrıca milletvekili odaları eksikti. O odalar da yapıldı kuralar da çekildi. Her milletvekilinin çalışma yapacağı odalar da hazır. Genel Kurul her yönüyle hazır hale geldi. Daha verimli, daha az münakaşa, daha çok müzakereyi esas alan bir çalışma anlayışıyla Meclisimizi azami verimlilikte çalıştırmayı hedefliyoruz. Bütün partilerin, milletvekillerin ülkemizin ihtiyacı olan yasal düzenlemelerde sosyal, ekonomik konularda çok daha sağduyulu ortak anlayış içinde hareket edeceklerine inanıyorum. Yeni dönem ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.
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