TBMM Başkanı Yıldırım: Merkezi Atlantik ötesindeki FETÖ, çok tehlikeli örgüt (2)

TÜRKPA'DA İZMİR BİLDİRGESİ KABUL EDİLDİ

İzmir'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 8'inci Genel Kurulu, yapılan basın toplantısının ardından son buldu. Basın toplantısında alınan kararlara dair açıklama yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, genel kurulun ardından 'İzmir Bildirgesi' adını verdikleri bir bildirge hazırladıklarını söyledi. TÜRKPA'nın dönem başkanlığını Kırgızistan Cumhuriyeti'nden devraldıklarını anımsatan Binali Yıldırım, bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Yıldırım, "TÜRKPA'nın 10'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ne tevafuktur ki; 2008'de İstanbul'da yapılan toplantıyla temeli atılan TÜRKPA, 7 toplantıda aldığı kararlarla kurumsallaşma sürecinde kayda değer başarılara imza atmıştır. Türk dili konuşan ülkelerle birlikte uzman komisyon raporları, bütçe gibi konular ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Ayrıca genel kurul vesilesiyle İzmir'e gelen üye ülkelerin meclis başkanlarıyla birebir görüşmeler yaptık. Bütün bu görüşmelerde kardeşlik bağlarını daha da geliştirmek için görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNE DİNAMİZİM KAZANDIRMAK İSRİYORUZ'

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ülkelerin birlik ve dayanışma sergilemesi açısından önemli bir merhale elde ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, bunun önümüzdeki süreçte yol gösterici olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Kardeşlik esasına dayalı aramızdaki bağları canlandırmak, işbirliğine daha da dinamizm kazandırmak, halklarımız arasındaki yakınlığı güçlendirmek, dünyanın içinden geçtiği yeni tehditlerin olduğu süreçte hayati öneme sahiptir. Çalışmalarımız Türk dünyasına ev sahipliği yapan Avrasya bölgesinde yaşam alanı oluşturmasına imkan sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde Özbekistan ve Türkmenistan'ı da gerek Türk Konseyi, gerek de TÜRKPA'nın üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız. Türk Konseyi, TÜRKPA'nın katılımıyla daha da güçlenecektir. 2 günlük programımız sonrasında İzmir bildirisini de kabul ettik. 2 gündür devam eden TÜRKPA genel kurulu 10'uncu yılı kuruluş etkinliklerinde Türk dünyasının tüm sorunları tüm boyutlarıyla ele alınmıştır."

'HAYATİ ÖNEME SAHİP KONULAR ELE ALINDI'

Gelecek vizyonu hedeflerinin neler olduğu konusu üzerinde durduklarını söyleyen Yıldırım, "Göç, bölgesel barışın korunması, ülkelerin egemenlik haklarına yönelik tehditler, ülkelerimiz arasındaki ortak dil, kültür, tarih bilincinin geliştirilmesi gibi hayati öneme sahip konular tek tek ele alınmıştır. Karabağ gibi, KKTC gibi ihtilafların da çözümlenmesi konusundaki irade ortaya konmuştur. TÜRKPA dönem başkanlığımızın süresi içinde de bugüne kadar kuruluşun, teşkilatın yapmış olduğu çalışmaların dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelerin ışığında daha da ileri taşınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak bizlerin elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Üye ülkelerin cumhurbaşkanlarına TÜRKPA'ya verdikleri sınırsız destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım, yaptıkları çalışmaların, yapacakları çalışmalardan fazla olduğunu da ekledi.

'BİR BİRİMİZİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR'

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, bu toplantının herkes tarafından desteklendi ve hiçbir gözlemci heyetin başkanı İzmir bildirisinden memnuniyetsizlik ifade etmediğini belirtti. Asadov, şunları söyledi:

"TÜRKPA artık olgunlaşmış bir kurumdur. Bundan sonra da TÜRKPA olarak birbirimizi çok iyi anlamamızı ve desteklememizi istiyorum. Artık Özbekistan temsilci heyeti de burada yer aldı. Şimdi Macaristan da aramıza katıldı. Bunlar hepimizin samimi çabalarının sonucudur. Katılmak isteyenler de yine katılsınlar. Çok üst düzey bir toplantıydı, Türkiye'ye geldiğimizde üst düzey misafirlikten başka bir şey göremiyoruz zaten."

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin da bugün 10 yaşına giren TÜRKPA'da, sonuç bildirisinin hazırlanması ile ilgili Kazakistan olarak tekliflerini verdiklerini kaydetti. Nurlan Nigmatulin, "Gelecek dönemde Türk halkları arasındaki kardeşliği yakınlaştırmak için gerekli çalışmalara devam edeceğiz. Özbekistan'dan gelen konuk heyetin katılımı bile bizim için büyük sevinçtir. Gelecek sene Bakü'deki toplantımızda daha büyük başarılara imza atacağız diye inanıyorum" dedi.

TEMENNİ KARARI ALINDI

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, türlü siyasi olaylarda söylediklerini biliyoruz. Sayın Erdoğan, Türk devletlerinin çıkarını her zaman desteklediğini görüyoruz. Dünyada hiçbir zaman savaş olmasın, barış olsun; bizim çocuklarımız ölmesin. İzmir deklarasyonunda güzel şeyler söylendi. Hepsi bir atanın çocukları olduğumuzu gösteriyor. 2018 senesinde birçok işler yaptık, birlik olursak dünyadaki en iyi uluslararası kurumların lideri olacağız" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca insan ticareti, köle ticareti ve uyuşturucu ve benzeri suçların da terör suçları arasında sayılması için katılan ülkelerce tavsiye kararı alındı.