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TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek (Arşiv) (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün saat 13.45'te TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün saat 13.45'te TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

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