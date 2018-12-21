TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek (Arşiv) (1)

ANKARA, (DHA) - TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bug\u00fcn saat 13.45'te TBMM'de MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli ile g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\u00d6\u011frenciler yard\u0131m i\u00e7in \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyundu!Ankara'da hareketlilik! S\u00fcrpriz g\u00f6r\u00fc\u015fme bug\u00fcnBu mandalina, bu da Fatih Portakal
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