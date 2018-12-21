HABER

TBMM Başkanı Yıldırım MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli'nin makamında 25 dakika süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini belirterek, bugün, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü olduğunu anımsattı.

Yıldırım, "Bugün yapılacak görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini Mecliste onaylamış olacağız, görüşmelerini tamamlamış olacağız ve böylece 2019'a girmeye hazır olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakında görüş alışverişinde bulunduk. Melese bundan ibarettir." dedi.

Bahçeli, Yıldırım'ı gelişinde ve gidişinde makam kapısının önünde karşıladı ve uğurladı.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklamaAnkara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama
Bu mandalina, bu da Fatih PortakalBu mandalina, bu da Fatih Portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Devlet Bahçeli ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.