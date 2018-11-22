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TBMM Başkanı Yıldırım, MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğinde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:50 | Son Güncelleme

 TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul CNR EXPO Fuar Alanı'nda 17.

TBMM Başkanı Yıldırım, MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğinde konuştu

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul,(DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul CNR EXPO Fuar Alanı'nda 17. MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğine katıldı. Programa Binali Yıldırım'ın yanı sıra, çok sayıda ülkeden temsilci ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye'nin ve MÜSİAD'ın bu gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi. "Akıl teri nedir? Akıl teri, bilgiye sahip olmak, teknolojinin künhüne vakıf olmak, başkalarının düşünemediğini yapmak demektir. Fark oluşturmak demektir. Herkesin yaptığını yapıyorsan o zaman ayakta kalma ve dostlarınıza yardım etme şansınız yok. Türkiye son 10 senedir Afrika'yla ilgileniyor. Türkiye'nin Afrika'yla ilgisi başkalarının yaptığı gibi sömürü amaçlı değil. Gelişme sürecinde olan Afrika'nın nispeten daha ileri konumda Türkiye'yle enerjilerini birleştirerek insani değerleri de kaybetmeden, modern dünyanın gelişmiş dünyanın, içerisinde bu ülkelerin hak ettiği yeri almasını sağlamalıyız. Afrika'ya emperyalistler önceden açık sömürü için geldi. İnsanı yok sayarak, orada oldular. Hatta insanları başka yaratıklar gibi düşünerek müzeler bile açtılar. O devir geride kaldı. Şimdi para gücüyle, kısa vadeli acil ihtiyaçları görmek suretiyle yen bir modelle sömürü peşindeler. Biz Afrika'ya el uzatıyoruz. Bizim uzattığımız el, emperyalistlerin uzattığı ele benzemez. Biz tuttuğumuz eli yuları çıkarırız. Onlar tuttukları eli, çeker denizin dibine götürür. Onun için emeller, ameller niyetlere göredir." dedi .

2017 tam bir başarı hikayesidir. Türkiye için karamsar tablo çizenler ters köşe oldular. Son yılların en büyük büyümesini 2017'de yaşadık. İstihdamda, üretimde, altın yıllardan birisi oldu. Bu yıl döviz kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı anormallikler var. Ama bunlar geçecek. Bunların sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda fikrimiz var. Sabırla bu süreci özel sektör, kamu ve vatandaş dayanışmasıyla halledeceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

TBMM Başkanı Yıldırım, MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğinde konuştuTBMM Başkanı Yıldırım, MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğinde konuştu

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