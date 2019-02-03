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TBMM Başkanı Yıldırım, öğrenci ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemini tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemlerini tebrik etti.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemlerini tebrik etti.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle yayımladığı mesajda, 18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmenin yarın ders başı yapacağını belirterek yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasına diledi. TBMM Başkanı Yıldırım, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Öğrencilerimizin zamanı doğru kullanarak yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini düşünüyorum. Onlar kendilerini iyi yetiştirdikleri ölçüde, milletimizin ve devletimizin istikbalinin daha parlak olacağına inanıyorum. Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel şekilde hazırlamak için bütün imkânlarımızla gayret ediyoruz. Çünkü eğitim millî davamız ve katma değeri en yüksek yatırımdır. Bilgi güçtür. Dünya milletler ailesi arasındaki yarışta, bizi avantajlı hale getirecek olan yetişmiş insan gücümüzdür. Artık hiç kimse, bir çocuğun yetişmesi konusunda 'aman, bana ne!' diyecek durumda değildir. Çünkü insanlık ailesinin geleceğini yetişmiş ve nitelikli insanlar tayin edecektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, yarının şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirip, inançlarımız ve kültürel değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin ışığında emin adımlarla hayata hazırlamak zorundayız. Bu arada başarılı bir öğrenci olmak kadar, faydalı, üretken, yardımsever ve iyi bir insan olmak da önemli. Evlatlarımız aynı zamanda şahsiyet sahibi kişiler olmalıdırlar. Bu noktada öğretmen ve velilerimize de sorumluluk düşmektedir. Öğrencilerimizin 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir şekilde yetişip medeniyet yarışındaki gücümüz haline gelmelerinde en önemli katkıyı onlar sağlayacaktır. Bu düşüncelerle 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci döneminde öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı bir öğrenim dönemi temenni ediyorum. İkinci yarıyılın tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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